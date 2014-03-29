ЛУКОЙЛ почав видобуток нафти в Іраку

У церемонії початку видобутку взяли участь віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, віце-прем'єр Іраку з енергетики Хусейн Аль-Шахрістані, міністр нафти Іраку Абделькарім Луэйби і президент Лукойлу Вагіт Алекперов, передає "Прайм".

Родовища Західна Курна-2 із запасами близько 14 млрд барелів нафти розташоване на півдні Іраку в 65 км на північний захід від міста Басра. Контракт на розробку Західної Курної-2 терміном на 20 років з можливістю продовження на 5 років підписано в січні 2010 року.