ЛУКОЙЛ почав видобуток нафти в Іраку
11:50, 29 березня 2014Енергетика
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Найбільша російська нафтова компанія ЛУКОЙЛ почала видобуток на одному з найбільших у світі родовищ нафти - Західна Курна-2 в Іраку.
ЛУКОЙЛ почав видобуток нафти на родовищі Західна Курна-2 в Іраку / Wikipedia
У церемонії початку видобутку взяли участь віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, віце-прем'єр Іраку з енергетики Хусейн Аль-Шахрістані, міністр нафти Іраку Абделькарім Луэйби і президент Лукойлу Вагіт Алекперов, передає "Прайм".
Родовища Західна Курна-2 із запасами близько 14 млрд барелів нафти розташоване на півдні Іраку в 65 км на північний захід від міста Басра. Контракт на розробку Західної Курної-2 терміном на 20 років з можливістю продовження на 5 років підписано в січні 2010 року.
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