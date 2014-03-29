"Газпром" не зможе вимагати від "Нафтогазу" повернення $11 млрд "харківської знижки"

Російський "Газпром" не може адресувати НАК "Нафтогазу України" претензії щодо $11 млрд "упущеної вигоди" від надання "харківської знижки", і вже тим більше стягувати в судовому/примусовому порядку.

Про це в статті для ZN.UA пише юрист-міжнародник Олександр Малиновський.

Ці вимоги не можуть розглядатися в корпоративному контексті взаємин між "Нафтогазом" і "Газпромом", а є потенційним предметом для обговорення на міжурядовому рівні.

Юрист нагадує, що надана Росією "знижка" на газ за міжурядовими "харківськими угодами" від 23 квітня 2010 р. повинна оформлятися як "зобов'язання України". Це "зобов'язання" (у цьому випадку, нараховані Медведєвим $ 11 млрд за три роки, з 1 квітня 2010 р.) має погашатися шляхом заліку суми "знижки" як частини майбутньої орендної плати за перебування ЧФ РФ на території України з 28 травня 2017 р.

Сама "знижка" була оформлена урядом Росії допомогою зменшення для "Газпрому" експортного мита на поставлений до України газ (на вищезазначені 30% ціни або не більше $100 за тисячу куб. м). Це закріплено постановою уряду Росії №291 від 30 квітня 2010 р.

Що стосується "Газпрому" і "Нафтогазу", то між компаніями було підписано доповнення до контракту-2009, в якому передбачено зменшення з 1 квітня 2010 р. фактичної газової ціни на величину зниження експортного мита за вищевказаною постановою уряду РФ №291.

Озвучені 21 березня російським прем'єром (але ще юридично не обґрунтовані) претензії щодо повернення загальної суми "знижки" в $11 млрд не можуть розглядатися в корпоративному контексті взаємин між "Нафтогазом" і "Газпромом", а є потенційним предметом для обговорення на міжурядовому рівні.

Іншими словами, "Газпром" не може адресувати НАКу, і вже тим більше стягувати з української держкомпанії в судовому/примусовому порядку, претензії щодо $11 млрд.

Крім того, варто зазначити, що "харківські угоди" прямо не співвідносять з озвучуваною Росією суму "знижки" в $11 млрд і до категорії державного боргу України.

У разі дострокового припинення "харківської угоди" (про що вже заявила РФ) питання про долю $ 11 млрд може бути вирішене тільки за взаємною згодою української та російської сторін, зазначає юрист.

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