Аваков планує забрати у російського банку Одеський НПЗ

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У рамках цієї ж справи (розслідування діяльності компаній Курченка - ред.) зафіксували схему передачу Одеського НПЗ від компанії Курченка на користь одного з російських банків. М'яко кажучи, за нашими оцінками, дуже сумнівну схему. Взялися за викриття шахрайства в рамках формальної процедури, з тим, щоб повернути власність заводу в Україну", - написав він.

Читайте такожСБУ затримала людей з "угруповання Курченка"Як повідомляв губернатор Одеської області Володимир Немировський 11 березня, Одеський НПЗ нібито був заставним майном під кредит російського банку ВТБ, якому був переданий через 300 мільйонів доларів боргу.

Раніше повідомлялося, що на території України у компаній Курченка було вилучено 100 тисяч тонн бензину, солярки, мазуту та нафти.