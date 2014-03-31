В Україні з квітня різко подорожчає газ для промисловості і держустанов

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку з очікуваним підвищенням ціни на імпортований з Росії газ більш як на третину прийняла рішення підвищити з 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 29 % - до 4020 грн за тисячу кубометрів і для державних установ - на 64 %, до 4020 грн за тисячу кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЕ з посиланням на відповідне рішення комісії від 31 березня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2013 року НКРЕ, після досягнутих між Україною і Росією угод про зниженням ціни на природний газ на третину, до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, прийняла рішення знизити з 1 січня 2014 року гранична ціну на газ для промислових споживачів на 10 % - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ - на 29 %, до 2448 грн за тисячу кубометрів.

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Однак після кривавої зміни політичного керівництва України наприкінці лютого 2014 року Росія, яка відмовляється визнавати нову українську владу, вирішила розірвати всі попередні домовленості.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово заявляв, що ціна російського газу для України з 1 квітня може зрости до 500 доларів за тисячу кубометрів.