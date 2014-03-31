У Польщі запевняють, що Україна поки не подавала заявок на поставки газу з Європи

Польська державна компанія Gaz-System, керуюча газотранспортною системою країни, поки не отримувала заявок на поставки газу в Україну з Європи через територію Польщі на квітень і другий квартал 2014 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відповідаючи на запит агентства.

У компанії зазначили, що право постачати газ через пункт пропуску Хермановіце - єдиний, через який можливі фізичні поставки газу в Україну - можна отримати шляхом участі в аукціоні.

"В аукціонах, які відбулися 3 березня (постачання у квітні-червні 2014 року), а також 17 березня (поставки у квітні) не було заявок на використання цього пункту", - зазначили в Gaz-System.

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Експерт з енергетичних питань Томаш Хмаль із польського Інституту Собєського зазначив УНІАН, що Україна може знайти у Європі постачальників, які продадуть газ дешевше, ніж Російська Федерація, але вони навряд чи зможуть повністю покрити обсяг газу, що купується українцями в Росії.

"Зерно правди в тому, що Київ може купувати газ в Європі на 100 доларів дешевше, ніж у росіян, є. У Європі сформувалися надлишки газу, які можна купити дешевше. Однак варто пам'ятати, що це тимчасове явище. Я не вірю в те, що можна знайти необхідні Україні 30 млрд кубометрів газу за нижчими цінами в довгостроковій перспективі", - сказав він.

За даними експерта, ціна тисячі кубометрів газу на європейському спотовому ринку зараз становить 300-400 дол.

На думку Хмаля, українському уряду слід шукати партнерів, які могли б продавати їй газ дешевше, зокрема, в Норвегії.

Експерт зазначив, що, крім того, може бути складно знайти постачальників великих обсягів газу в Україну з Європи, оскільки існують інфраструктурні проблеми, пов'язані з обмеженою пропускною здатністю газопроводів, якими цей газ може поставлятися на територію України.

Хмаль додав, що не має інформації про те, чи веде польська державна компанія PGNiG, яка минулого року тестувала поставки в Україну за контрактом з приватною компанією ДТЕК, переговори про постійні поставки українським клієнтам.

Прес-служба PGNiG відмовилася від коментарів з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що поставки газу з Європи через Польщу в Україну здійснювала німецька RWE, і, за даними польських ЗМІ, PGNiG хотіла поборотися з цією компанією за право постачати газ українським клієнтам.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня глава українського уряду Арсеній Яценюк заявив, що Україна може купувати у компаній із Європи до 25 млрд кубометрів газу, який буде обходитися їй на 100 доларів дешевше, ніж російський, ціна якого, згідно з прогнозами, з другого кварталу цього року збільшиться до 480 дол. за 1 кубометр із 268,5 дол. за 1 кубометр в першому кварталі.

Більшу частину газу Україна планує поставляти з Європи через Словаччину, а також через Угорщину і Польщу, через які країна вже транспортувала європейський газ минулого року.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, через територію якої Україна розпочала постачання газу з Європи в листопаді 2012 року, намагаючись зменшити залежність від головного постачальника палива в країну - російського "Газпрому".

Через пункт Хермановіце в Україну щорічно можна прокачувати максимум 1,7 млрд кубометрів газу.

У грудні 2013 року Україна відмовилася від поставок газу з Європи після того, як росіяни знизили ціну палива, що поставляється, приблизно на третину.

У 2013 році Україна скоротила імпорт газу на 15% - до 28 млрд кубометрів.