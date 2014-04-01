Будівництво електростанцій в Криму обійдеться Росії в 90-100 мільярдів рублів

07:43, 01 квітня 2014
Енергетика
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Передбачається три станції, кожна по два блоки по 220 МВт, і прокладка газопроводу з боку Краснодарського краю по дну Чорного моря, який буде відгалуженням від "Південного потоку". Генерація буде повністю газовою. Можливо забезпечити будівництво станцій протягом двох років.

Крым полностью зависит от Украины по обеспечению электроэнергией / ukraineinfo.net

Будівництво генерації в Криму потужністю 1320 МВт обійдеться, за попередніми оцінками, приблизно від 90 до 100 мільярдів рублів, а вартість газопроводу складе 5-6 мільярдів рублів, повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє РИА Новости.

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"З інститутами "Енергомережапроект" і "Газпромпромгаз" ми детально опрацювали варіанти розвитку схеми енерго- і газопостачання півострова. Є такі варіанти. Перший - будівництво генерації загальною потужністю приблизно 1320 МВт. Це три станції, кожна по два блоки по 220 МВт, і прокладка газопроводу з боку Краснодарського краю по дну Чорного моря, який буде відгалуженням від "Південного потоку". Генерація буде повністю газовою", - повідомив Новак в інтерв'ю, опублікованому у вівторок газетою "Комерсант".

За його словами, потужність газопроводу складе 1,5-2 мільярда кубометрів в рік, він буде підводним і пройде уздовж берега Чорного моря.

Варіант із створенням генерації в Криму не передбачає будівництво мереж на першому етапі, а на другому передбачається будівництво ЛЕП з Таманського півострова через Керченську протоку спільно зі спорудженням мосту. "У цьому випадку відпадає необхідність в підводному кабелі. Міст буде введений в експлуатацію тільки в середині 2018 року, і прокладка кабелю по мосту може бути зроблена в рамках програми соціально-економічного розвитку з урахуванням зростання споживання електроенергії і так далі", - зазначив міністр.

Говорячи про терміни зведення генерації в Криму, Новак зазначив, що можливо забезпечити будівництво станцій протягом двох років.

"Другий варіант - це постачання півострова з допомогою ЛЕП з боку Таманського півострова без будівництва місцевої генерації. Тут можуть розглядатися як будівництво повітряної лінії через протоку, так і прокладання підводного кабелю. І третій варіант - проміжний. Це будівництво генерації в обсязі 500-600 МВт і часткове постачання по лініях електропередачі, споруджених або повітряним, або підводним способом", - сказав Новак.

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