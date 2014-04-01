Будівництво електростанцій в Криму обійдеться Росії в 90-100 мільярдів рублів

Будівництво генерації в Криму потужністю 1320 МВт обійдеться, за попередніми оцінками, приблизно від 90 до 100 мільярдів рублів, а вартість газопроводу складе 5-6 мільярдів рублів, повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє РИА Новости.

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"З інститутами "Енергомережапроект" і "Газпромпромгаз" ми детально опрацювали варіанти розвитку схеми енерго- і газопостачання півострова. Є такі варіанти. Перший - будівництво генерації загальною потужністю приблизно 1320 МВт. Це три станції, кожна по два блоки по 220 МВт, і прокладка газопроводу з боку Краснодарського краю по дну Чорного моря, який буде відгалуженням від "Південного потоку". Генерація буде повністю газовою", - повідомив Новак в інтерв'ю, опублікованому у вівторок газетою "Комерсант".

За його словами, потужність газопроводу складе 1,5-2 мільярда кубометрів в рік, він буде підводним і пройде уздовж берега Чорного моря.

Варіант із створенням генерації в Криму не передбачає будівництво мереж на першому етапі, а на другому передбачається будівництво ЛЕП з Таманського півострова через Керченську протоку спільно зі спорудженням мосту. "У цьому випадку відпадає необхідність в підводному кабелі. Міст буде введений в експлуатацію тільки в середині 2018 року, і прокладка кабелю по мосту може бути зроблена в рамках програми соціально-економічного розвитку з урахуванням зростання споживання електроенергії і так далі", - зазначив міністр.

Говорячи про терміни зведення генерації в Криму, Новак зазначив, що можливо забезпечити будівництво станцій протягом двох років.

"Другий варіант - це постачання півострова з допомогою ЛЕП з боку Таманського півострова без будівництва місцевої генерації. Тут можуть розглядатися як будівництво повітряної лінії через протоку, так і прокладання підводного кабелю. І третій варіант - проміжний. Це будівництво генерації в обсязі 500-600 МВт і часткове постачання по лініях електропередачі, споруджених або повітряним, або підводним способом", - сказав Новак.