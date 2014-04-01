Італія зможе обійтися взимку без російського газу - Eni

Італія забезпечить свої потреби в газі взимку і без російських поставок через територію України, сказав у понеділок глава нафтогазової компанії Eni, найбільшого італійського клієнта російського Газпрому, пише "Рейтер".

Після критикованого Заходом приєднання Криму до РФ в рамках українського кризи Європа задумалася про зниження імпорту енергоносіїв з Росії, яка постачає близько третини використовуваних ЄС нафти і газу, при цьому приблизно половина газу доставляється до Європи через Україну.

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"Ми турбуємося з приводу майбутньої зими, але впевнені, що навіть у тому нещасливому разі, якщо не буде постачань через Україну, ми все одно впораємося", - сказав Паоло Скароні під час конференції.

Італія, яка імпортує 90 відсотків споживаного газу, отримує його в основному з Росії, Лівії, Алжиру та Нідерландів. За даними російського експортера газу Газпрому, у 2013 році Італія майже подвоїла закупівлі газу в РФ, збільшивши їх до 25,33 мільярда кубометрів з 15,08 мільярда в 2012 році.

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