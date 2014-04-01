Ціни на нафту знизилися на тлі статданих із Китаю

Ціни на нафту знижуються на тлі публікації статданих з Китаю, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні вже знизилися на $0,06 - до $107,70 за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в травні - на $0,22 до $101,36.

Активність у виробничому секторі Китаю незначно зросла в березні, згідно з офіційними даними, однак цей показник навряд чи розвіє побоювання ринку, що зростання китайської економіки істотно сповільнилося в першому кварталі.

"Інвестори не хочуть по-новому інтерпретувати макроекономічну статистику поки не побачать показники зайнятості в США. Вони будуть основним визначальним фактором для цін з точки зору макроекономіки, а до тих пір, думаю, ринком будуть керувати фундаментальні дані, зокрема, дані про запаси", - сказав директор з аналізу сировинних ринків Азії Societe Generale Марк Кінан.

Аналітики припускають зростання запасів палива в США у зв'язку з підвищенням імпорту.

Інвестори продовжують стежити за кризою в Україні, що викликала найбільш жорстке протистояння між Заходом і Росією з часів холодної війни. Напередодні Росія скоротила військове угруповування біля кордону з Україною після переговорів з Вашингтоном.

"Такі види сировини як природний газ, зерно і, може бути, золото, як низькоризиковий актив, який більше залежить (від ситуації в Росії). Європа не потрібна Росії як покупець нафти і навпаки", - вважає Кінан.