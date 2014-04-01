Ціна російського газу для України становитиме $385,5 - Міллер

Росія припиняє дію «грудневої» знижки, і ціна російського газу для України становитиме в другому кварталі 385,5 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер сказав журналістам.

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«Відповідно до діючого контракту на поставку газу, його ціна для України становитиме в другому кварталі 385,5 долара. «Груднева» знижка на газ більше застосовуватися не може. Це обумовлено і виходить з невиконання українською стороною зобов'язань щодо погашення боргу за поставку газу в 2013 році і відсутністю 100% оплати поточних поставок, і, відповідно, збільшенням боргу за поставлений газ. Сума боргу на сьогодні становить 1711 млн. доларів», - сказав Міллер.

Він повідомив, що одночасно з другого кварталу збільшується ставка транзиту російського газу по території України. Її зростання становитиме 10%, як і передбачено формулою розрахунку в контракті на транзит від 2009 року з урахуванням ціни на газ.

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«Газпром» платитиме підвищений тариф за транзит і повністю виконуватиме свої контрактні зобов'язання», - підкреслив Міллер.

Сьогодні Рада федерації РФ повинна схвалити закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», який припускає денонсацію зокрема харківських угод.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом між Україною і Росією в 2009 році, Україна одержала 100-доларову знижку за Харківською угодою за базування на своїй території в Криму російського Чорноморського флоту. У грудні 2013 року було підписано контракт, за яким ціна на газ для України стала меншою на третину і була встановлена в 268,5 долара за тисячу кубометрів газу.

Чорноморський флот РФ повинен був базуватися до 2017 року в Криму, проте, згідно з Харківськими українсько-російськими домовленостями від квітня 2010 року, термін його базування було продовжено до 2042 року.

Кабінет міністрів при перегляді державного бюджету України на 2014 рік заклав підвищення Росією з квітня ціни на газ до 480 доларів за тисячу кубометрів.