Глава "Нафтогазу" цього тижня поїде на переговори з "Газпромом"

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв планує поточного тижня відвідати Москву для переговорів з керівництвом російського газового монополіста «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коболєв повідомив під час брифінгу в «Нафтогазі».

«Цього тижня я їду на зустріч з Олексієм Борисовичем (Міллером, головою «Газпрому» - УНІАН )», - сказав Коболєв. При цьому він відмовився повідомити деталі майбутніх переговорів.

Раніше про плани відвідати Москву для переговорів з керівництвом "Газпрому" заявляв міністр палива і енергетики України Юрій Продан. За словами Продана, українська делегація планувала обговорити питання ціноутворення на російський газ для України у другому кварталі 2014 року, а також ставки транзиту газу по території України.

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