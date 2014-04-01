Ціна російського газу для України очікувана - глава «Нафтогазу»

Ціна російського газу, що імпортується в Україну, яка в другому кварталі цього року становитиме не менше 385,5 дол. за тисячу кубометрів, є очікуваною й відповідає контракту, підписаному й діючому між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і російським монополістом компанією «Газпром». Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

«Абсолютно очікувана заява. Ця ціна відповідає контракту», - сказав Коболєв.

Раніше голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив у Москві, що Росія припиняє дію «грудневої» знижки, й ціна російського газу для України становитиме в другому кварталі 385,5 доларів за тисячу кубометрів.

Аналогічний прогноз ціни на другий квартал 2014 року робив голова Міненерговугілля України Юрій Продан. Наприкінці березня він зазначав, що ціна російського газу для України становитиме близько 387 дол. за тисячу кубометрів.

Читайте такожУ Кабміні заявляють, що Україна не буде платити Росії за газ більше $387