Запаси газу в українських сховищах знизилися до 7,2 млрд кубів

Запаси газу в українських підземних сховищах становлять 7,2 млрд кубометрів, що є достатньо низьким показником, повідомив журналістам голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Запаси в ПСГ – 7,2 млрд кубометрів», - сказав Коболєв. При цьому він підкреслив: «Оскільки зараз закінчується сезон підйому газу зі сховищ, рівень повинен бути низьким, але не настільки».

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець лютого в українських ПСГ накопичено близько 11,5 млрд кубометрів. Водночас у «Газпромі» заявляли, що для безперебійного транзиту газу до ЄС обсяг палива в українських сховищах повинен становити не менше 19 мільярдів кубометрів.

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