Продан заявляє, що знижка на російський газ продовжує діяти

Ціна на російський газ для України на другий квартал у розмірі 385,5 дол. за тисячу кубометрів розрахована з урахуванням «харківської знижки», і поки що Україна не одержувала ніяких документів про денонсацію цієї знижки.

Про це напередодні засідання уряду заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Наразі діє знижка, у нас немає документів (про її денонсацію - УНІАН)», - сказав Продан. При цьому він зазначив, що Україна виходитиме з того, що Крим – це все ж таки українська територія, і Чорноморський флот Росії перебуває на українській території.

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Раніше голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив у Москві, що ціна російського газу для України становитиме у другому кварталі 385,5 долара за тисячу кубометрів. У НАК «Нафтогаз України» цю ціну назвали очікуваною і такою, що відповідає контрактам.