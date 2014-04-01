«Нафтогаз» збирається провести аукціон на право поставок газу з Європи

НАК «Нафтогаз України» має намір викуповувати весь природний газ із Європи, поставки якого можуть розпочатися ближчим часом, до скасування дії нульової ставки ПДВ при його імпорті приватними компаніями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«У квітні усі, хто бажає поставити реверсивний в Україну, повинні його продавати НАК «Нафтогаз України», - сказав Коболєв.

За його словами, нульова ставка ПДВ при імпорті газу дозволяє приватним компаніям реалізовувати паливо на ринку України за завищеними цінами.

«Імпорт газу з Європи не обкладається ПДВ. Це, на жаль, привело до ситуації, коли газ... деякі компанії продавали навіть дорожче, ніж є можливість у нас купити у «Газпрому», - зазначив голова «Нафтогазу».

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Також Коболєв повідомив, що «Нафтогаз» звернувся до Міністерства фінансів з ініціативою скасувати нульову ставку ПДВ для приватних компаній.

«Ми вже подали пропозицію до Міністерства фінансів, сподіваємося, що пан Шлапак нас підтримає, що потрібно скасувати норму, яка дозволяє імпортувати саме приватним компаніям газ без ПДВ», - сказав Коболєв.

Водночас, за його словами, нульову ставку необхідно зберегти виключно для НАК «Нафтогаз України», оскільки компанія на даний момент не має у своєму розпорядженні достатніх обігових коштів для сплати податку.

Окрім цього, «Нафтогаз» має намір організувати аукціон на право поставок газу з Європи в Україну.

«Всі хто бажає, , хто дасть найнижчу ціну, ми прозоро купимо», - підкреслив глава компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада у січні 2014 року ухвалила закон про скасування стягування ПДВ при імпорті природного газу.

Довідка УНІАН. У 2013 році поставками газу в Україну займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі і Росії).

У першому кварталі 2014 року поставками газу в України займається держхолдинг НАК «Нафтогаз України» через отримання наприкінці минулого року значної знижки, більш ніж на третину, від «Газпрому». Проте російський газовий монополіст вже заявив про повернення до колишніх цін на паливо з 1 квітня 2014 року, що знову може позбавити «Нафтогаз» монопольного становища на ринку газу України.