Газ власного видобутку в Україні не може бути супердешевим - голова «Нафтогазу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Необхідно зупинити практику популістських заяв про якийсь міфічний дешевий газ. Приватні компанії, що починають видобувати газ в Україні, для них граничною ціною, за якою вони готові інвестувати, є 250 дол. за тис. кубометрів. Адже вони не дурні. Не коректно говорити, що є дешевий газ», - сказав Коболєв.

За словами голови компанії, люди, які заявляють про необґрунтованість підвищення тарифів на газ для населення, посилаючись на наявність в Україні дешевих вуглеводнів власного видобутку, забувають про значні капіталовкладення в розробку родовищ блакитного палива.

«Що стосується цін для населення. Були з цього приводу різні коментарі. Навіть один поважний чоловік сказав, що я прийшов у компанію - УНІАН), не розібрався і відразу підняв (тариф на газ для населення - УНІАН). Хочу прокоментувати. Розібрався давно, працював тут багато, знаю, наскільки це важливе питання. У відповідь можу сказати, що хто не розбирається, потрібно задати собі просте питання: яким чином може газ в Україні коштує дешевше, ніж у Росії? Розповіді про супердешевий газ власного видобутку є неправдою, є нерозумінням економічних принципів», - підкреслив Коболєв.

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«У видобутку газу основні витрати - не маржинальні. Вони дійсно відносно невеликі. Якщо ви до цього витратили багато грошей, пробурили кілька свердловин, знайшли продуктивну свердловину і почали видобувати газ, тоді ваші маржинальні витрати будуть невеликими. Але для цього потрібно дуже багато коштів», - сказав глава компанії.

Також Коболєв повідомив, що НАК «Нафтогаз України» залучив міжнародних аудиторів з метою визначити реальні показники цін на видобуток природного газу в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови Донецької ОДА Сергія Тарути (співвласник однієї з найбільших промислових груп України - корпорації «ІСД»), заява голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва про 50% підвищення цін на газ для населення вже з травня є абсолютно незрозумілим з точки зору обґрунтованості такого рішення.

Наприкінці 2013 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), переглянула ціни на реалізацію газу власного видобутку для потреб населення на 2014 рік для найбільших газодобувних компаній країни, у яких держава має частку понад 50%.

Комісія зберегла ціну на газ власного видобутку для дк «Укргазвидобування» у розмірі 349,2 грн за 1 тис. куб. м. Для «Чорноморнафтогазу» ціна реалізації збільшилася на 2,7% порівняно з 2013 роком - до 452 грн за 1 тис. куб. м.

Для «Укрнафти» ціна в 2014 році складе 562,5 грн за 1 тис. куб. м, що на 14,2% більше порівняно з ціною реалізації у 2013 році.