Ціна нафти Brent впала до п'ятимісячного мінімуму

На світових торгах в середу, 2 квітня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі очікування статданих зі США, передає Reuters.

Вартість нафти марки Brent тримається вище позначки $105 за барель, що відповідає п'ятимісячного мінімуму (марка подорожчала в середу на $0,03 - до $105,65 за барель).

Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на $0,10 - до $99,64 за барель. Нагадаємо, у вівторок нафта подешевшала на 2 відсотки, так як лівійські повстанці пообіцяли відновити роботу основних нафтових портів в найближчі дні.

Аналітики вважають, що ринку була потрібна корекція після різкого зростання цін з середини березня.

ОПЕК в березні знизила видобуток до мінімального рівня з грудня.

Запаси нафти в США, за даними Американського інституту нафти, минулого тижня знизилися на 5,8 мільйона барелів при прогнозі зростання на 1,1 млн. Звіт про запаси Управління енергетичної інформації Міненерго США буде опубліковано в середу ввечері.

Ринок нафти залишиться у вузькому діапазоні до виходу звіту про зайнятість у США в п'ятницю.