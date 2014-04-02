У кінці березня бензин подорожчав на 5-7%

Споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 20 по 31 березня зросли на 5% - до 13,10 грн/л, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними результатів моніторингу, найбільше бензин за вказаний період подорожчав у Донецькій та Херсонській областях - на 7,3% і 7%, відповідно. Найвищі ціни на бензин зафіксовано в Донецькій - 13,61 грн/л, Одеській - 13,50 грн/л та Івано-Франківській областях - 13,41 грн/л областях, найнижчі - у Запорізькій та Чернігівській областях - 12,30 грн/л.

Водночас, споживчі ціни на дизельне паливо в Україні з 20 по 31 березня зросли на 7,5% - до 12,17 грн/л. найвищі ціни зафіксовано в Луганській - 12,43 грн/л, Тернопільській - 12,33 грн/л і Донецькій областях - 12,30 грн/л, найнижчі - в Дніпропетровській і Запорізькій областях - 11,93 і 11,90 грн/л, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, зростання цін на паливо в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки більшу частину нафтопродуктів, країна імпортує.

Курс долара на міжбанківському валютному ринку України, станом на 1 квітня, зріс до 11,5 грн з 8,2 грн на початку 2014 року.