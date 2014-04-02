Яценюк: питання реверсу газу зі Словаччини має виключно політичне підґрунтя

Питання реверсних постачань природного газу зі Словаччини до України, потенційний обсяг яких розраховується на рівні 10 млрд кубометрів, має виключно політичне підґрунтя і не пов'язане з необхідністю прийняття технологічних рішень, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час 10-ї міжнародної інвестиційної конференції в Києві.

«Ведуться розмови про те, що нам треба скласти певні кошти для того, щоб побудувати нову трубу, або технологічні можливості для організації реверсу зі Словаччини. Але правда в тому, що технічних бар'єрів для організації реверсу газу - немає. Це суто політичне рішення», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що Україна може отримувати до 25 млрд кубометрів газу за ціною на 100 доларів дешевше російського газу.

При цьому Яценюк підкреслив, що Україна готова до переговорів з постачальником газу - російським монополістом «Газпромом» і розраховує використовувати всі наявні політичні, технічні і законні заходи» у таких переговорах.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан зазначав, що Україна на сьогоднішній день поки не знайшла компроміс зі Словаччиною про реверс газу, але технічна можливість для цього є.

Також комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Україна і Словаччина підпишуть угоду про реверсні поставки газу в Україну до кінця квітня, а самі поставки почнуться до кінця цього року.