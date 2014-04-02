США почнуть експортувати газ до Європи у 2015 році

Сполучені Штати Америки почнуть експортувати газ до Європи у 2015 році, і нинішні дії Росії щодо України роблять нагальним питання зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Державний секретар США Джон Керрі на Раді ЄС-США з енергетики за участі Верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та без пекової політики Кетрін Ештон та Комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

«США та Європа мають ще багато чого зробити для диверсифікації поставок енергоносіїв. Ми над цим дуже важко працюємо у США. Через наш новий статус, як газовидобувальника і затвердження сімох ліцензій на експорт газу - це допоможе постачати газ на міжнародні ринки. Ми чекаємо цього, і почнемо це робити в 2015 році», - сказав Керрі.

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«Ми постачатимемо більше газу, ніж вся Європа споживає сьогодні. І завданням буде впоратись із нагальними викликами, які існують нині в Україні, - а вони мають критичний характер, а також у важливому для нас всіх питанні кліматичних змін... Ми будемо партнерами, і це партнерство між Сполученими Штатами та Європою є абсолютно важливим», - сказав американський держсекретар.

Раніше в інтерв'ю УНІАН міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв, що Україна планує побудувати плавучий термінал для прийняття імпортованого скрапленого газу, в тому числі і з США.