Україна продовжить будувати LNG-термінал

Кабінет міністрів України має намір продовжувати реалізацію проекту з будівництва LNG-терміналу в Одеській області в рамках виконання програми з диверсифікації поставок газу до України. Про це під час міжнародної інвестиційної конференції заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Попередній уряд намагався побудувати LNG-термінал. Ми не відмовилися від цієї думки. Ми підтримуємо цей проект. Ми хочемо узяти в оренду платформу, і в Одеській області побудувати термінал. Це дасть нам ще пару мільярдів кубометрів (додатково до існуючого балансу палива)», - сказав Яценюк.

Водночас, за даними Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами, ввести LNG-термінал в експлуатацію можна протягом року. При цьому реалізація першого етапу проекту «LNG Україна» - оренда плавучої платформи для зберігання і регазифікації газу - дозволить додатково поставляти до України близько 5 млрд куб. м природного газу на рік. А реалізація другого етапу - будівництва наземного терміналу - до 10 млрд куб. м газу на рік.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботи з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано протягом 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду на 1 млрд євро про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, документ було підписано очільником Держінвестпроекту Владиславом Каськівом з нібито представником компанії Джорді Бонвєї, який не мав повноважень на це. Після цього інциденту відомству Каськіва досі так і не вдалося залучити нового інвестора.

У грудні 2013 року у Міненерговугілля відзначали, що питання будівництва LNG-терміналу в Україні не закрите, проте ТЕО проекту і його кошторисну вартість, можливо, слід переробити через прорахунки, що відкрилися.

Національний проект «LNG Україна» реалізує Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації скрапленого природного газу (СПГ), який буде розташований у морському порту «Южний» ПАТ «Укртранснафта» у Комінтернівському районі Одеської області.

19 листопада 2013 року було підписано угоду між Національним проектом «Ел Енджи Термінал» і компанією Excelerate Energy Limited Partnership (США) про суттєві умови договору фрахту, що передбачають надання в оренду FSRU судна місткістю 138 тис. куб. м або 151 тис. куб. м у період з першого кварталу 2015 року терміном на 5 (10) років.