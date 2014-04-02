Рада США-ЄС з енергетики підтримує Яценюка в реструктуризації «Нафтогазу»

Рада ЄС-США з енергетики привітала прагнення уряду прем'єра Арсенія Яценюка реструктуризувати державну компанію "Нафтогаз України" і посилити прозорість українського енергетичного ринку.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Ради ЄС-США з енергетики, на засіданні якої головували Державний секретар США Джон Керрі та Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

«Рада вітає твердий намір українського уряду реформувати систему субсидованих цін на енергоносії для споживачів в адресні заходи, які знизять негативний вплив зростання цін для бідних та вразливих верств населення... ЄС та США також вітають налаштованість українського уряду посилити енергетичну ефективність, прозорість ринку і провести запізнілу реструктуризацію та реформування «Нафтогазу», - йдеться у заяві Ради ЄС-США.

«Рада наголосила на потребі термінових дій для посилення енергетичної безпеки України, які мають здійснюватись в контексті стратегічного бачення щодо повної інтеграції (України) в європейський енергетичний ринок. В цьому контексті Рада ще раз наголосила на своїй відданості працювати з Україною над законодавчими та регулятивними реформами, які потрібно провести для досягнення цієї мети і буде працювати у цьому напрямку», - говориться у заяві.

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