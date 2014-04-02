Мінфін очікує підвищення цін на російський газ до $487

Міністерство фінансів України чекає підвищення ціни на газ, що імпортується до України з Росії, до 487 дол. за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною і Росією про базування Чорноморського флоту в Криму.

Про це повідомив на брифінгу міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Путін сьогодні підписав указ про денонсацію харківських угод. Ми чекаємо підвищення ціни на газ до 487 дол. за тисячу кубометрів», - сказав Шлапак.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан прогнозував ціну на російський газ для України на рівні 387 дол за тисячу кубометрів з урахуванням так званої «харківської» знижки. Водночас, голова «Газпрому» Олексій Міллер передбачав, що ціна російського газу для України в другому кварталі становитиме 385,5 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав сьогодні закон про припинення дії угод щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

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