«Укргазвидобування» хоче продавати газ для населення вдвічі дорожче

Найбільший газодобувач в Україні держкомпанія «Укргазвидобування» просить Кабінет міністрів надати можливість продажу природного газу власного видобутку для потреб населення за ціною, збільшеною у два рази - до 890 грн за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив глава компанії Сергій Костюк.

«Я сподіваюся, що наша позиція буде почута, і нам вдасться привести ціни до їх собівартості», - сказав Костюк.

За його словами, на даний момент компанія оцінює собівартість видобутку газу в 880-890 грн за тисячу кубічних метрів.

Зараз компанія змушена продавати свій газ за ціною, встановленою Національною комісією з регулювання енергоринку (НКРЕ), 419 грн за тисячу кубометрів.

«Ціна збиткова від спочатку», - підкреслив глава компанії.

Як зазначив Костюк, підвищення ціни на відпуск газу необхідно компанії для поліпшення фінансового стану. «Укразвидобування», за словами його голови, на даний момент відчуває гостру нестачу обігових коштів, що блокує проведення обов'язкових виробничих заходів.

«Фінансовий стан компанії за останні кілька років істотно погіршився. Недоотриманий прибуток становить близько 13,5 млрд грн», - зазначив Костюк.

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Також він повідомив, що на сьогоднішній день кредитний портфель компанії становить понад 3 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн потрібно погасити вже до кінця квітня 2014 року.

«80% кредитного портфеля зосереджено в російських банках», - підкреслив глава «Укргазвидобування».

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Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».

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