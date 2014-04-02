Кабмін підвищить ціну на газ для населення на 73%, тепло - на 40%

Кабінет міністрів має намір підвищити ціну на газ для населення в середньому на 73% з 1 травня, тарифи на тепло – в середньому на 40% з 1 липня, і вирівняти ціну на газ для всіх категорій споживачів, які використовують тільки газ для опалення і газ разом із центральним опаленням, на рівні 1309 грн.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ціна на газ для населення підвищується в середньому на 73%», - сказав Шлапак. – «Ми також встановлюємо єдину ціну – зрівнюємо обидва гази – і для тих будинків, які використовують газ для опалення, і для будинків, які використовують центральне опалення, на рівні 1309 грн», - сказав міністр. «Нові ціни на газ набудуть чинності з 1 травня, нові тарифи на тепло – з 1 липня. Але оскільки 90% населення платять в опалювальний сезон, то платіжки з підвищеними цінами люди одержать лише в листопаді цього року. Це буде відчутним ударом для населення. І тому уряд підготував заходи щодо захисту уразливих верств населення», - сказав Шлапак.

Він уточнив, що ціни на газ підвищуються для всіх категорій, але умовно вони розділені на 4 групи. «Найвищі ціни будуть для тих, хто використовує газ як газ, без центрального опалення. За цими категоріями ціни будуть підвищені в середньому на 73%». Але, за словами Шлапака, це не те зростання, яке істотно вплине або «через яке треба втрачати свідомість». «У мене трикімнатна квартира, я плачу за газ 12 грн, платитиму близько 20 грн», - сказав Шлапак.

Решта груп - це ті, хто споживає газ в обсягу до 2,5 тис. кубометрів (стандартні двокімнатні квартири), до 6 тис. кубометрів і понад 6 тис. кубометрів. «За першою групою підвищення становитиме близько 48%, від 2,5 – до 6 тис. кубів, трикімнатні квартири і будинки близько 100 кв. м – 63%, більш як 6 тис. кубометрів – це великі будинки. Підвищення ціни на газ становитиме 62%», - сказав Шлапак.

Що стосується квартир і будинків, які використовують центральне опалення, то для них підвищення становитиме 25%. А для квартир і будинків із індивідуальним опаленням підвищення становитиме 40-45%. «Приватні будинки – від 100 до 300 м – ціна підвищується на 50%, будинки більш як 300 м і споживають більш як 7 тис. кубометрів – зростання становитиме 62%», - сказав міністр.

Він відзначив, що в цілому рішення уряду вийде завтра, а остаточні тарифи будуть встановлені впродовж найближчих двох тижнів.

За словами Шлапака, підвищення цін на газ і тепло триватиме 4 роки. «Останнє підвищення плануємо 1 травня 2017 року», - сказав Шлапак.

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк відзначав, що ціна на теплопостачання в Україні з урахуванням існуючих цін на газ підвищуватиметься пропорційно впродовж 4 років - в загальному обсягу на 120%. Як наголошував Яценюк, для того щоб зрівняти ціни на газ і тепло з ринковими, треба було б підвищити тарифи на 120%, але Кабмін розклав підвищення на 4 роки. Перший рік – підвищення 40%, другий рік - 40% і два роки по 20%.

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