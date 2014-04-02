Європа може обійтися без російського газу - італійські ЗМІ

Європа цілком може обійтися без російського газу і купувати енергоносії у призабутих постачальників з Азії та Африки.

Про це пише оглядач італійського видання La Repubblica Мауріціо Річчі, передає ТСН.

На думку журналіста, питання відмови від російського газу лежить лише в політичній площині. На ділі ЄС може обійтися без енергії Кремля.

Євросоюз уже прийняв рішення в 2014 році створити єдиний енергетичний ринок, а наступного року візьметься за розвиток широкої системи постачання газу в Центральну і Східну Європу замість "Газпрому".

"В цьому році труднощів бути не повинно. Запасів газу в Європі вистачить, щоб дожити до наступної зими. І, звісно, їх не буде в 2016 році, коли вже підключаться інші джерела. Дірки в постачанні виникнуть в 2015-му. Як замінити 130 мільярдів кубометрів газу, які ми імпортували з Росії?", - пише видання.

Оглядач радить ЄС поки не розраховувати на американський газ, оскільки Вашингтон не має необхідної для продажів у Європі інфраструктури.

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"Але можна звернутися до постачальників, про яких забули, щоб догодити Росії. Норвегія, Північна Африка вже є важливими джерелами газу. Норвегія могла б постачати на 20 мільярдів кубометрів газу більше, ніж зараз. Північна Африка – на 15 мільярдів", - йдеться в статті.

Автор також пропонує збільшити видобуток газу в Нідерландах на родовищі Гронінген з 43 мільярдів до 60 мільярдів кубометрів.

"Європа також має підприємства, які здатні постачати 180-200 мільярдів кубометрів газу у зрідженому вигляді. Наразі вони постачають лише 60 мільярдів. Можна купувати ще 60 мільярдів на Близькому Сході і в Південній Америці", - звертає увагу оглядач.

Проблема диверсифікації енергетичного ринку полягає в ціні. Оскільки південноамериканський і близькосхідний газ через логістику коштує більше, ніж російський.

"Російський газ коштує 350 доларів за тисячу кубометрів, в той час як зріджений газ з Азії продається за 700 доларів. Можна було б скинути ціну до 500 доларів. Це дорожче, ніж у "Газпрому". Але мова йде лише про певну частину від усього імпортованого газу", - йдеться в статті.

Лишається прогалина в 15 мільярдів кубометрів, які, на думку оглядача, можна компенсувати завдяки зменшенню споживання газу на виробництві.

"Промисловість можна підштовхнути до того, що тимчасово можна використовувати нафту, вугілля чи електрику", - пропонує оглядач.

Журналіст припускає, що Росія може вирішити замінити європейський ринок на китайський. Однак це їй вдасться не раніше 2020 року.

"Трубопроводи ще на столах інженерів, а експлуатація родовищ, які будуть обслуговувати Китай, почнуться не раніше 2019-2021 року. Тож у господаря Кремля наступної зими виникнуть проблеми. В країни, яка отримує половину своїх доходів від продажу нафти і газу, з'явиться величезний дефіцит", - пише Мауріціо.