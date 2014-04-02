Дефіцит «Нафтогазу» прогнозують на рівні 37 млрд гривень

Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України» у 2014 році становитиме близько 37 млрд грн, сказав журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми називаємо дефіцит тільки цього року – 37 млрд грн», - сказав Шлапак.

Водночас ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд, за словами Шлапака, враховуючи борги НАК попередніх років, оцінює дефіцит цієї держкомпанії на рівні 56 млрд грн.

Напередодні новий голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив журналістам, що вважає недостатнім рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, підвищити ціну на газ для промисловості у другому кварталі 2014 року до 4,020 тис. грн за тисячу кубометрів, оскільки таке підвищення не враховує курсових коливань.

На його думку, ціна на газ для промисловості має становити не менш як 4,600 тис. грн за тисячу кубометрів.

За словами Коболєва, у 1-му кварталі 2014 року компанія недоотримала близько 2 млрд грн тільки через валютні коливання. У зв'язку з цим у «Нафтогазі» вважають необхідними закласти курсові коливання в ціну газу для промспоживачів на другий квартал.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у зв'язку з очікуваним підвищенням більш ніж на третину ціни на газ, що імпортується з Росії, ухвалила рішення підвищити з 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 29% - до 4 020 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 64%, до 4 020 грн за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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