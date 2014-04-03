Нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на тлі ситуації в Лівії

На світових торгах у четвер, 3 квітня, нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на тлі перспективи зростання поставок нафти з Лівії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,11 - до $104,90 за барель, а ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на $0,19 - до $99,43 за барель, передає Reuters.

З початку тижня нафта Brent подешевшала більш ніж на $3, а націнка на Brent по відношенню до WTI скоротилася до мінімуму більш ніж за шість місяців.

Уряд Лівії планує протягом двох-трьох днів домовитися з повстанцями, які займають найбільші нафтові порти, про відновлення їх роботи. При відкритті портів на сході країни Лівія зможе відновити поставки в обсязі 600 тис. барелів на добу. Аналітики вважають, що це може бути черговою порожньою обіцянкою, але вона явно впливає на настрій на ринку.

Видобуток в Лівії знизився до 150 тис. барелів на добу з 1,4 мільйона в липні, коли почалися масові протести.