НКРЕ з 1 травня підвищить мінімальний тариф на газ на 51,1%

Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕ) ухвалила рішення з 1 травня 2014 року підвищити мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів із 720,54 грн за тис. кубометрів.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 3 квітня.

Згідно з ухваленим рішенням, мінімальний тариф на газ встановлюється для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 2 500 кубометрів, за наявності газових лічильників. У разі відсутності газового лічильника тариф на газ становитиме 1 197 грн за тис. кубометрів.

Крім того, НКРЕ ухвалила рішення з 1 травня підвищити тариф на газ для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання не перевищує 6 тис. кубометрів, до 1 788 грн за тис. куб. м із 1 090,8 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або до 1 965 грн за тис. куб. м із 1 200,78 грн за тис. куб. м за відсутності лічильника.

Для побутових абонентів, чий річний обсяг споживання перевищує 6 тис. кубометрів, тариф на газ із 1 травня встановлюється в розмірі 3 645 грн за тис. кубометрів замість 2 240,82 грн за тис. куб. м за наявності лічильника або 4 011 грн за тис. кубометрів замість 2 470,32 грн за тис. кубометрів за відсутності лічильника.

Окремим пунктом НКРЕ винесла побутових абонентів, які використовують газ для приготування їжі й підігріву води в багатоквартирних будинках. Для цієї категорії населення тариф на газ із 1 травня встановлюється на рівні 1 182 грн за тис. кубометрів за наявності лічильника або 1 299 грн за тис. кубометрів за відсутності лічильника.

Довідка УНІАН. Тарифи на природний газ для населення в Україні не змінювалися з липня 2010 року.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення в середньому на 73% із 1 травня, тарифи на тепло – в середньому на 40% із 1 липня, і вирівняє ціну на газ для всіх категорій споживачів, які використовують тільки газ для опалення і газ разом із центральним опаленням, на рівні 1309 грн.