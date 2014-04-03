"Газпром": борг "Нафтогазу" становить $2,2 млрд

Про це УНІАН повідомили в російській компанії, за підсумками сьогоднішньої зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

«Ключовим питанням зустрічі стала необхідність вжиття негайних заходів з погашення «Нафтогазом України» накопиченої заборгованості за постачання російського газу. До теперішнього часу з урахуванням березневих поставок борг «Нафтогазу» оцінюється більш ніж у 2,2 млрд. дол.», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЦіна російського газу для України становитиме $385,5 - Міллер

На зустрічі також була висловлена серйозна стурбованість суттєвим скороченням запасів активного газу в ПСГ України. У зв'язку з цим вже зараз виникає необхідність їх поповнення для забезпечення внутрішнього споживання взимку і, відповідно, виконання «Нафтогазом» зобов'язань з безперебійного транзиту російського газу в Європу.

Читайте такожПродан заявляє, що знижка на російський газ продовжує діяти