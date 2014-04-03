Кабмін звільнив голову Держатомрегулювання

Кабінет міністрів звільнив голову Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олену Миколайчук.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну від 1 квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, Миколайчук була призначена главою ДІЯРУ в грудні 2010 року.

ДІЯРУ є центральним органом виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.