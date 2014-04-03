Кабмін звільнив голову Держатомрегулювання
14:14, 03 квітня 2014Енергетика
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Миколайчук була призначена главою ДІЯРУ у грудні 2010 року
Кабмін звільнив голову Держатомрегулювання
Кабінет міністрів звільнив голову Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олену Миколайчук.
Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну від 1 квітня.
Як раніше повідомляв УНІАН, Миколайчук була призначена главою ДІЯРУ в грудні 2010 року.
ДІЯРУ є центральним органом виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.
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