Росія піднімає ціну газу для України до $485

Уряд РФ у зв'язку з односторонньою денонсацією угод із Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільговий митний збір на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з головою «Газпрому» Олексієм Міллером.

Медведєв зазначив, що уряд РФ у 2010 році на виконання так званих харківських угод щодо ЧФ прийняв постанову про пільгові митні збори на газ для України.

«З урахуванням зникнення міжнародно-правових підстав для існування угоди й денонсації самої угоди я ухвалюю рішення про скасування постанови уряду від 30 квітня 2010 року № 91», - сказав Медведєв.

При цьому Міллер заявив, що це є підставою для підвищення ціни на газ. «Підписання постанови про скасування застосування пільг із мита при поставках газу в України для нас, Дмитро Анатолійович, означає, що автоматично у суворій відповідності до діючого контракту на поставки газу в Україну від 2009 року ціна на газ підвищується, і з квітня вона становитиме 485 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що Мінфін очікує підвищення ціни на газ, що імпортується з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною та Росією про базування Чорноморського флоту в Криму.

«Путін підписав указ про денонсацію харківських угод. Ми очікуємо підвищення ціни на газ до 487 доларів за тисячу кубометрів, - сказав Шлапак. - Ми не визнаємо денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються». При цьому Шлапак зазначив, що в такому разі Україна має право говорити про денонсацію, приміром, газових угод 2009 року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан прогнозував ціну на російський газ на рівні 387 доларів за тисячу кубометрів із урахуванням так званої «харківської» знижки.

31 березня Держдума РФ після анексії Криму в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування ЧФ на території України. 28 березня цей законопроект до Держдуми вніс президент РФ Володимир Путін. Він же підписав прийнятий Держдумою закон.

21 квітня 2010 року в Харкові на той час президенти України і Росії Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливою пролонгацією ще на п'ять років і про зниження ціни на російський газ для України на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.