Україна відновлює поставки американського ядерного палива

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і американський атомний гігант Westinghouse мають намір до середини квітня підписати контракт на поставки палива для трьох енергоблоків українських атомних станцій.

Про це на брифінгу в Києві заявив міністр палива та енергетики України Юрій Продан.

«Наступного тижня «Енергоатом» підпише з Westinghouse контракт на поставки ядерного палива - для завантаження трьох енергоблоків», - сказав Продан.

На уточнююче запитання УНІАН про ціну американського ядерного палива міністр відповів: «Комерційна таємниця. Якщо Westinghouse дозволить, то я вам скажу. А взагалі ціна конкурентна з російським паливом».

Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції.

Довідка УНІАН. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені й непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови збірок визнано недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони були отримані в ході операцій із завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року.