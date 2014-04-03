Україна готова взяти у РФ $2 млрд кредиту для погашення газового боргу

Україна розглядає можливість взяти у Російської Федерації кредит у розмірі близько 2 млрд доларів для погашення заборгованості за спожитий російський газ, яка, за оцінками російської сторони, складає на поточний момент 2,2 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив міністр палива і енергетики України Юрій Продан.

«Ми готові взяти кредит і чітко виконувати свої зобов'язання», - сказав міністр.

Міністр пояснив, що йдеться про раніше досягнуті домовленості між Україною і Росією, в рамках яких російська сторона готова була надати 15 млрд дол. в обмін на українські євробонди. Перший транш цього кредиту у розмірі 3 млрд дол. Надійшов наприкінці минулого року, а другий транш, у розмірі 2 млрд дол., мав надійти наприкінці січня 2014 року, коли Кабмін схвалив випуск боргових паперів.

Продан також уточнив, що борг за постачання в Україну російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн дол., за березень - 550 млн дол.

Водночас, коментуючи питання ціни палива, яка, як очікується, зросте на 100 дол. після денонсації Кремлем Харківських угод, Продан сказав: «(Раніше встановлена "Газпромом" - УНІАН) ціна 385 дол. - ціна, яку можна сьогодні обговорювати. Ми б хотіли вести переговори».

Раніше глава російського монополіста "Газпрому" Олексій Міллер заявив про те, що борг "Нафтогаз України" за російський газ з урахуванням березневих поставок становить 2,2 млрд дол., а ціна палива після денонсації Харківських угод автоматично складе 485,5 дол. за тисячу кубометрів.