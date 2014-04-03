Україна відновила переговори з Польщею щодо продовження нафтопроводу «Одеса-Броди»

Україна і Польща відновили переговори з будівництва магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» до Плоцька, повідомив на брифінгу міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

"Відновили переговори з польською стороною про будівництво "Броди-Адамова застава" з тим, щоб Польща була зацікавлена в комерціалізації цього проекту", - сказав він.

Раніше посол Польщі в Україні Генрік Литвин зазначав, що Польща готова повернутися до розвитку проекту нафтопроводу "Одеса-Броди-Гданьськ", якщо одержить гарантії поставок необхідних обсягів нафти.

У жовтні 2013 року польська державна компанія PERN Przyjazn відмовилася виділити кошти на заходи, необхідні для добудови українського трубопроводу "Одеса-Броди" до Польщі, що призвело до втрати зарезервованого Європейським Союзом дофінансування проекту в розмірі близько 120 млн. євро.

Україна самостійно добудувала нафтопровід "Одеса-Броди" в 2001 році, але з того часу він практично не використовувався, за винятком прокачування невеликих обсягів у реверсному режимі для поставки російської нафти з Брод до Одеси в 2005-2010 роках і поставок нафти до Білорусі в 2010-2011 роках.