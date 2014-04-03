Україна в квітні планує купити до 2 млрд кубів російського газу

Україна планує в квітні імпортувати з Росії близько 1,7-2 млрд кубометрів газу, повідомив на брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Думаю, що цифра буде від 1,7 до 2 млрд кубометрів», - сказав міністр.

Також міністр зазначив, що Україна в 2014 році має намір імпортувати від 27 млрд кубометрів до 33 млрд кубометрів природного газу, проте кінцеві обсяги затверджуються на даний момент Кабінетом міністрів.

Окрім цього, Продан повідомив, що на сьогоднішній день у підземних сховищах України знаходиться близько 2 млрд кубометрів активного обсягу палива, який можна підняти. «Це нормальний рівень газу після завершення опалювального сезону. Якщо далі домовимося з «Газпромом», почнемо закачувати з травня", - сказав міністр.

Раніше в Міненерговугілля повідомляли про те, що Україна за січень-лютий 2014 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 13,1% - до 4,119 млрд куб. м.

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«Газпром» 3 квітня 2014 року, після переговорів із головою «Нафтогаз України» в Москві, висловив стурбованість суттєвим скороченням запасів активного газу в ПСГ України.

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Запаси природного газу в підземних сховищах «Укртрансгазу» станом на 1 квітня 2014 року становили 7,2 млрд куб. м.