Польща та Угорщина готові почати реверсні поставки газу до України

Україна отримала підтвердження від операторів газотраспортних систем Польщі та Угорщини про можливість поставок в країну за реверсною схемою близько 20 млн кубометрів природного газу на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«На сьогоднішній день у нас підтвердження від операторів газотранспортних систем Польщі та Угорщини про те, що ми можемо здійснювати реверс з добовим постачанням близько 20 млн кубометрів газу», - сказав він.

«На сьогоднішній день є газотрейдери, які готові включитися в роботу, і постачати газ за відповідними ринковими європейськими цінами», - підкреслив міністр.

Також Продан звернувся до словацької сторони з різкою критикою, зазначивши, що питання реверсних постачань газу з території цієї країни, як найбільшого альтернативного російському шляху імпорту «блакитного палива», практично не вирішується.

«На жаль, питання практично не вирішується зі словацької сторони. Нас навіть не хочуть разом зі словацькими фахівцями допускати на територію словацької газовимірювальній станції в Копушанах для того, щоб ми могли подивитися технічну документацію, подивитися фізично на ті трубопроводи, що можна зробити для того, аби здійснювати реверс з території Словаччини», - сказав Продан.

За словами міністра, європейські газотрейдери повідомили українській стороні про можливість поставок з території Словаччини до 20 млрд кубометрів природного газу в рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, питання реверсних постачань природного газу зі Словаччини до України має виключно політичне підґрунтя.

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У 2013 році поставками газу до України займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченко СЕПЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі та Росії).

У першому кварталі 2014 року поставками газу до України займається держхолдинг НАК «Нафтогаз України» за отримання в кінці минулого року значної знижки, більш ніж на третину, від «Газпрому». Проте російський газовий монополіст вже заявив про повернення до колишніх цін на пальне з 1 квітня 2014 року, що знову може позбавити «Нафтогаз» монопольного становища на ринку газу України.