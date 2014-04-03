Продан: ціна російського газу завищена і не має аналогів у світі

Заявлена главою російського монополіста «Газпрому» Олексієм Міллером ціна російського газу для України в 485,5 дол. за тисячу кубометрів є занадто високою і безпрецедентною для світової економіки, заявив на брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Це дуже велика ціна (485,5 дол. - УНІАН). Російська сторона повинна зрозуміти дану ситуацію. Немає аналогів таких цін», - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, глава «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, в тому числі харківських угод, скасував пільгове мито на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

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Напередодні, 2 квітня, глава Мінфіну України Олександр Шлапак зазначав, що Мінфін очікує підвищення ціни на газ, імпортований з Росії, до 487 доларів за тисячу кубометрів після денонсації угод між Україною і Росією про базування Чорноморського флоту в Криму. При цьому він підкреслив, що Україна не визнає денонсації харківських угод таким чином, як вони денонсуються, і в такому випадку має право говорити про денонсацію, наприклад, газових угод 2009 року.