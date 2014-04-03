Єремеєв з початку року продав держкомпаніям нафтопродуктів на 132 млн грн за завищеними цінами

Контрольовані народним депутатом Ігорем Єремєєвим компанії з початку 2014 року уклали договори на постачання нафтопродуктів державним відомствам і компаніям на загальну суму 132 млн грн.

Це випливає з опублікованих на сайті «Державні закупівлі» результатів відкритих тендерних торгів.

Згідно з повідомленнями, з початку 2014 року і по 3 квітня лідерство за кількістю виграних тендерів належить компанії Єремєєва «Вог Ритейл», яка поставила паливо на суму 75,053 млн грн.

Друге місце зайняла інша його компанія «Золотий екватор», яка заробить на постачанні палива понад 46 млн грн. Третя компанія «Вог Аеро Джет» поставила нафтопродукти на суму 10,736 млн грн.

Найбільшими замовниками нафтопродуктів у компаній Єремєєва стали: Львівська залізниця - 15,5 млн грн, «Укртрансгаз» - 11 млн грн, НАК «Енергоатом» - 12,5 млн грн, «Львівводоканал» - 10,2 млн грн і «Укренерго» з 4,86 млн грн.

За інформацією порталу «Наші гроші», тендер на поставку палива «Енергоатому» відбувся з порушеннями правил торгів. При акцепті пропозицій «Енергоатом» відібрав «Вог Аеро Джет» для поставки 1 148 тонн палива за 13,056 грн/тонну, проте в період між акцептом пропозиції та укладанням договору кількість дизельного палива зменшили до 822 тонни, а ціна залишилася колишньою.

У січні компанія Єремеєва «Золотий екватор» також виграла тендер на постачання для СБУ на 17,3 млн грн.

Навчальні заклади та заклади охорони здоров'я, а також інші відомства уклали договори на постачання нафтопродуктів на загальну суму 9,371 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2013 року кількість АЗК мережі WOG досягла 500, а річний обіг компанії склав в цілому 3 млрд дол., що становить приблизно 17% ринку нафтопродуктів України.

Мережа автозаправних станцій WOG належить групі «Континіум», яку очолює народний депутат Ігор Єремеєв.

Компанії Єремеєва вже кілька років поспіль є основними постачальниками палива для держкомпаній і установ. І почувають себе впевнено за будь-якої влади: «тендерний успіх» прийшов до фірм чинного народного депутата ще в 2008-му році, за часів прем'єрства Тимошенко, потім цей успіх був грунтовно закріплений при президенті Януковичі. Незважаючи на революцію і зміну влади в 2014-му році, компанії Єремеєва стабільно продовжують вигравати тендери на держзакупівлі.

Наприклад, з 2008 по 2014 роки компанії Єремеєва («Золотий екватор», «Континент Нафто Трейд», «Континіум - Галичина») виграли майже половину тендерів «Укрпошти» на поставку нафтопродуктів на суму 314,88 млн грн.

Найчастіше фірми Єрємєєва одночасно можуть приймати участь в одному тендері, що є грубим порушенням законодавства.

Зокрема, у грудні контрольована Єремеєвим компанія «Вог Аеро Джет» выграла тендер на поставу дизельного палива «Укрзалізпостачу» на суму 2,62 млрд грн. Єдиним допущеним конкурентом цієї компанії була інша компанія Єремеєва - «Укрпостач-Нафтотрейд», яка з 2011 року, за інформацією сайту «Наші гроші», отримала замовлень від Укрзалізниці» на 5,66 млрд грн.

У 2011 році Антимонопольний комітет звинуватив компанії Єремеєва у продажу пального за завищеними цінами.

У листопаді 2011 року СБУ провела обшук в офісі Єремеєва, розслідуючи постачання палива «Укрзалізниці» за завищеними цінами.