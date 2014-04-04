Нафта дорожчає на тлі ситуації в Україні та Лівії

На світових торгах у п'ятницю, 4 квітня, нафта дорожчає на тлі очікування відкриття найбільших нафтових портів Лівії, передає Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні подорожчали на $0,04 - до $106,19 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в травні - на $0,16 до $100,45. За тиждень WTI подешевшала вперше за три тижні. Ціни на нафту Brent можуть завершити тиждень найбільшим падінням за три місяці.

Уряд Лівії веде переговори з повстанцями, які вісім місяців тому зайняли нафтові порти на сході країни, щодо відновлення їх роботи, це може відбутися в найближчі дні. У цьому випадку Лівія зможе експортувати 600 тис. нафти на добу, але поки вона виробляє 150 тис. барелів на добу порівняно з 1,4 мільйона в липні. Експерти вважають, що це - важлива подія для ринку, оскільки не дасть негайний результат.

Підтримку цінам надає ситуація в Україні. Росія за три дні майже вдвічі підвищила ціну газу для Києва, що той розцінив як політичну помсту.

Ринок чекає звіт про зайнятість у США, найбільшому в світі споживачеві нафти, щоб оцінити стан американської економіки.