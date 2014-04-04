Нафтова компанія Anadarko виплатить США рекордну суму відшкодування за забруднення довкілля

Нафтова компанія Anadarko Petroleum Corp виплатить США $5,5 млрд за забруднення навколишнього середовища, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення на сайті Міністерства юстиції США.

Цьому рішенню передувала тривала судова тяганина Мін'юсту з нафтовиками. З Anadarko судилися декілька штатів.

За словами прокурора, компанія завдала значної шкоди природі, який покривався за рахунок платників податків країни.

«Якщо ви протягом 85 років отруюєте землю, то несете відповідальність за її очищення», - заявив прокурор.

Що б не посилювати свою ситуацію, компанія погодилася піти на врегулювання всіх суперечок шляхом грошових виплат. Сума в $5,5 млрд є найбільшою в історії США для покриття збитку, нанесеного навколишньому середовищу.

Близько $4,4 млрд будуть передані владі штатів, які безпосередньо постраждали від роботи компанії: на фінансування робіт по усуненню забруднення та виплату компенсацій постраждалим.