Гендиректором Одеського НПЗ призначений Епштейн із структур ТНК-BP

Наглядова рада ПАТ "Одеський НПЗ" наказом від 3 квітня призначила Марка Епштейна генеральним директором заводу.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Колишній гендиректор Одеського НПЗ Валерій Чахеєв був звільнений з посади 25 лютого цього року.

Епштейн раніше був директором "ТНК-BP Захід", до цього - генеральним директором ВАТ "Курскнефтепродукт", працював у центральному апараті "ТНК-BP".

Як повідомляв УНІАН, 11 березня губернатор Одеської області Володимир Немировський заявив, що Одеський НПЗ був заставним майном під кредит російського банку ВТБ, якому переданий через 300 мільйонів доларів боргу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що МВС розглядає питання про повернення Україні переданого російському ВТБ банку Одеського НПЗ в рамках розслідування незаконної діяльності компаній Сергія Курченка.

"У рамках цієї ж справи зафіксували схему передачі Одеського НПЗ від компанії Курченка на користь одного з російських банків. М'яко кажучи, за нашими оцінками, дуже сумнівну схему. Взялися за викриття шахрайства в рамках формальної процедури, для того, аби повернути власність заводу Україні", - написав він.

6 березня Аваков повідомив, що МВС України відкрило 11 кримінальних проваджень за фактами діяльності компаній, афілійованих з СЕПЕК - у Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях, Криму та Києві.