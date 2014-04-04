Яценюк: нова ціна на російський газ - політична

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це Яценюк сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters у четвер, 3 квітня.

Він зазначив, що ціна на російський газ до 485 доларів є «абсолютно неприйнятною»: «Російська Федерація прекрасно це усвідомлює».

«Ми очікуємо, що Росія піде далі в питанні газового тиску, в тому числі буде обмежувати поставки газу на територію України», - підкреслив прем'єр.

«Ми будемо застосовувати всі політичні, економічні, дипломатичні і правові методи для енергетичної безпеки нашої країни та врегулювання питання з постачаннями газу», - зазначив Яценюк.

Він також нагадав, що Росія брала на себе зобов'язання виділити 15 млрд дол. кредиту Україні, з яких 3 млрд дол. було передано минулого року, а 2 млрд дол. планувалися за погашення газової заборгованості і повинні були бути передані цього року.

«Якщо Росія виконає свої зобов'язання по наданню 2 млрд дол. кредиту - ми тоді ці 2 млрд погасимо їм заборгованості», - сказав Яценюк.

Він підкреслив , що газові відносини з Росією неможливо розглядати поза контекстом всього, що відбувається в двосторонніх відносинах України і РФ. Один з виходів з цієї ситуації, сказав Яценюк, - це диверсифікація поставок через реверсний проток через Словаччину.

Він повідомив, що уряд неодноразово зверталося і далі буде звертатися до європейських партнерів з тим, щоб «вирішити питання реверсивних поставок в Україну».

За словами Яценюка, налагодження реверсних поставок дозволить Україні платити за газ «не 500 доларів, як сьогодні Росія викручує руки, а в районі 350 доларів».

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня глава «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, в тому числі харківських угод, скасував пільгове мито на газ для України, що передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.