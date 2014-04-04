Спецкомісія з'ясовує причини відключення енергоблоку Рівненської АЕС

«Причини цього порушення в роботі АЕС з'ясовуються спеціально створеною комісією», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 8:00 4 квітня в роботі перебувають два енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1400 МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - підкреслюється в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що на енергоблоці №3 - 8-ма доба планового ремонту. В ремонті обладнання третього каналу системи безпеки. Проводиться налагодження перевантажувальної машини, виконується контроль теплообмінних трубок і зварних з'єднань парогенераторів. Зроблено вивід ротора генератора.

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«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 потужністю 420 тис. кВт - з 1980 року, блок №2 потужністю 415 тис. кВт - з 1981 року, блок №3 потужністю 1 млн кВт - з 1986 року, блок №4 потужністю 1 млн кВт - з 2004 року.

10 грудня 2010 року Держатомрегулювання України дало дозвіл на продовження терміну експлуатації енергоблоків №№ 1, 2 РАЕС ще на 20 років: до 2030 і 2031 років відповідно.