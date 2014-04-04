Україна зможе постачати газ через Польщу не раніше травня - Gaz System

Українські компанії можуть почати поставки газу від європейських постачальників через Польщу до України не раніше травня поточного року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар компанії Gaz System, яка керує польською газотранспортною інфраструктурою, Малгожата Полковська.

Вона зазначила, що поставки можуть здійснювати компанії, які виграють аукціон на використання потужностей пункту "Хермановіце", єдиного на кордоні України й Польщі, через який можлива прокачка газу українським споживачам.

Полковська нагадала, що Gaz System не отримував заявок на аукціон про поставки в квітні і в другому кварталі поточного року.

"Аукціон на поставки в травні пройде 24 квітня", - сказала вона, зазначивши, що немає іншого шляху для початку поставок, окрім перемоги в аукціоні.

Співрозмовник агентства також повідомила, що потужності "Хермановіце" дають змогу щодоби прокачувати в Україну до 4 млн кубометрів газу або близько 1,5 млрд кубометрів за рік.

Раніше представники компанії говорили про можливі поставки до 4,8 млн кубометрів або 1,7 млрд кубометрів за рік, зазначаючи, що Gaz System не може забезпечити на цьому напрямку стабільність поставок.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, щооператори газотранспортних систем Польщі та Угорщини підтвердили можливість прокачування українським споживачам 20 млн кубометрів газу на добу.

Раніше, наприкінці березня, глава українського уряду Арсеній Яценюк заявляв про те, що Україна може купувати у компаній з Європи до 25 млрд кубометрів газу, який буде обходитися їй на 100 доларів дешевше, ніж російський, ціна якого з другого кварталу п.р. збільшитися до 485 дол. за 1 кубометр з 268,5 дол. за 1 кубометр у першому кварталі.

Велику частину газу Україна планує поставляти з Європи через Словаччину, а також через Угорщину і Польщу, через які країна вже транспортувала європейський газ торік.

Польща стала першою країною, через територію якої Україна почала поставки газу з Європи в листопаді 2012 року, намагаючись зменшити залежність від головного постачальника палива до країни - російського "Газпрому".