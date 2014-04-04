Відмова від російського газу обійдеться кожному європейцю всього у $160 - Financial Times
Європа має достатньо інших джерел газу.
Європа цілком реально може відмовитися від "шкідливої звички" споживати газ із Росії, "але треба пережити ломку".
Про це пише британське видання Financial Times, повідомляє ТСН.
Видання нагадує, що "Газпром" експортував у Європу близько 155 мільярдів кубометрів газу. Це близько 31% всього блакитного палива, яке споживає континент.
"Компанія Bernstein Research порахувала, що для відмови від російського газу Європа повинна знизити попит на газ в житловому та індустріальному секторі на 15 мільярдів кубометрів, інвестувати 215 мільярдів доларів і щорічно витрачати 37 мільярдів на більш дорогі джерела енергії. Це виллється у 160 доларів щорічно на кожного мешканця Європи", - пише The Financial Times.
Видання нагадує, що вже затверджено будівництво енергетичного коридору, який дозволить постачати газ з Катара і Нігерії в центр Європи. А такі країни, як Великобританія, просуваються вперед у видобутку сланцевого газу.
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"Українська криза навіть призвела до часткової реабілітації вугілля. Воно, можливо, і забруднює навколишнє середовище, але на відміну від газу його великі експортери розташовані в дружніх і стабільних країнах", - йдеться в статті.
Експерт Bernstein Research Освальд Клінт перерахував кілька заходів, які Європі потрібно провести, щоб відмовитися від російського газу. "Потрібні перехід з газових на дизельні джерела електроенергії, закриття підприємств, які активно споживають газ, пониження споживання газу при обігріві і збільшення генерації електроенергії на вугіллі", - радить експерт.