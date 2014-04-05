Німецька RWE готова почати поставки газу в Україну

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на представника компанії Майкла Мерфі.

"Ми готові постачати газ згідно з рамковою угодою, коли і якщо домовимося з "Нафтогазом", - передає його слова ИТАР-ТАСС.

Між RWE та "Нафтогазом" раніше було укладено рамкову угоду про постачання 10 млрд кубометрів палива на рік з європейських обсягів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЯценюк: нова ціна на російський газ - політична

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня, голова «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим заявив, що уряд Російської Федерації у зв'язку з односторонньою денонсацією угод з Україною щодо Чорноморського флоту, зокрема харківських угод, скасував пільгове мито на газ для України, яка передбачає підвищення ціни на газ на 100 доларів - до 485 доларів за тисячу кубометрів.