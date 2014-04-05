Росія недоотримала понад $11 мільярдів через знижку на газ для України - Міллер

Росія оцінює в 11 мільярдів 400 мільйонів доларів недоотримані бюджетом доходи із-за застосування, за харківськими угодами, знижки для України на газ, повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

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"За період дії харківських угод, за період дії цієї знижки, сума знижки склала 11 мільярдів 400 мільйонів доларів. Це та сума, яку недоотримав російський уряд, російських бюджет", - сказав Миллиер в інтерв'ю телеканалу НТВ, повідомляє РИА Новости.

"Коли зараз денонсовані харківські угоди, треба розуміти, що зник і предмет договору, оскільки Росія платила за перебування Чорноморського флоту в Україні, в Севастополі в рахунок майбутнього договору, в рахунок продовження договору, тобто Росія платила авансом. З урахуванням цього сума в 11 мільярдів 400 мільйонів доларів, це борг, який утворився в України перед Російською Федерацією", - пояснив він.

Напередодні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія має намір в установленому порядку стягнути недоодержані доходи бюджету у зв'язку з наданням Україні знижки на газ за харківськими угодами. За його словами, в даний момент РФ розглядає питання про можливість застосування відповідних компенсаційних механізмів. Таке доручення дано для того, щоб цю частина неотриманих російським бюджетом доходів стягнути в установленому порядку.