Газпром сумнівається в законності реверсу газу з ЄС в Україну

Про це сказав глава "Газпрому" Олексій Міллер в інтерв'ю каналу "Росія-24". За його словами, європейські компанії, готові вести такі поставки, повинні дуже уважно подивитися на законність подібного роду операцій.

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Глава українського міненерго Юрій Продан заявив, що Україна налагоджує реверсні поставки з Європи. Зокрема, Київ намагається домовитися про реверс газу зі Словаччиною, повідомляє РИА Новости.

За словами Міллера, "якщо говорити про реверсні поставки, то тут можна поставити кілька запитань", зокрема, реально фізично здійснити реверс газу з Європи в Україну.

"Є великі сумніви стосовно того, що можуть бути здійснені реверсні поставки фізично зі Словаччини, наприклад в район Донецька, Харкова чи Києва. А якщо це так, то тоді виникає інше запитання про те, що якщо це не фізичний реверс, а якийсь віртуальний реверс на папері, то як українська сторона може розпоряджатися газпромівським газом в українській трубі, оскільки пункти здачі у нас знаходяться в Європі? Звичайно, потрібно дуже уважно подивитися, чи є такого роду схема законною", - сказав Міллер.

За його словами, "у зв'язку з цим це питання вимагає дуже уважного вивчення і розгляду. "В тому числі, я думаю, що і європейські компанії, які готові здійснювати постачання газу на Україну в реверсному режимі, повинні дуже уважно, дуже уважно подивитися на законність такого роду операцій", - додав він.

"Труба не може одночасно працювати в аверсному і реверсному режимі, а якщо мова йде про розмінних операціях, якомусь віртуальному "своп", якомусь віртуальному реверсі, то треба розуміти, що газ, який залишається на території України, це наш газпромівський газ, і ніхто, крім "Газпрому", не може їм розпоряджатися так, як вважає за потрібне", - сказав Міллер.