Продан і Коболєв летять в Брюссель домовлятися про реверс газу

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, а також голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв 8 квітня здійснять робочий візит до Брюсселя, де обговорять питання реверсних поставок газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Вас (Юрія Продана - УНІАН) і голову «Нафтогазу» чекають 8 квітня в Брюсселі, у вас є конкретні директиви на проведення переговорів. Прошу вас, нам потрібна конкретика. Це рішення щодо реверсу, щодо диверсифікованих поставок, і рішення щодо модернізації та спільної експлуатації», - сказав Яценюк.

Раніше глава уряду зазначав, що Україна розраховує реалізувати проект із модернізації та спільної експлуатації української газотранспортної системи спільно з європейськими партнерами та американськими інвесторами.

Крім того, Продан зазначав, що імовірний обсяг реверсу газу з Європи в Україну може становити до 20 млн кубометрів на добу.