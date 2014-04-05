Яценюк: Ціну в $500 ми не приймаємо, готові купувати російський газ лише по $268

Україна вважає неприйнятною ціну на російський газ у 485 доларів за одну тисячу кубометрів і готова купувати його за ціною 268 доларів.





Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

“Керівник “Нафтогазу” був на перемовинах у Москві. Вчора ми чітко й офіційно заявили нашу позицію — Україна готова далі купувати природній газ за ціною, яка існувала починаючи з початку поточного року, — це 268 доларів. Це є прийнятна збалансована і ринкова ціна”, - зазначив Яценюк.

Він також додав, що Україна готова здійснити всі розрахунки за раніше поставлений з РФ газ.

“І ми очікуємо офіційної відповіді від російської компанії “Газпром”, - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що “жодних економічних підстав для росту цін на природній газ не існує, основний енергетичний продукт — нафта — знизився в ціні до 99 доларів, а саме до цього показника прив'язується в цілому вартість енергетичних продуктів у світі”.

“Тому політичний тиск є неприйнятним, і ціну в 500 доларів ми не приймаємо”, - підкреслив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, російська компанія "Газпром" оголосила про підвищення ціни на газ для України з 1 квітня до 385,5 долара із 268,5 долара за тисячу кубометрів. Холдинг скасував надану в грудні знижку через невиконання українською стороною зобов'язань із погашення боргу за газ, який зараз становить 1,7 млрд доларів, і відсутність 100-процентної оплати поточних поставок. Після скасування й другої знижки, що надавалася в рамках угоди щодо Чорноморського флоту, ціна газу зросте ще на 100 доларів - до 485,5 долара за тисячу кубометрів.

Федеральний закон, за яким припинили свою дію деякі російсько-українські угоди, що стосуються перебування Чорноморського флоту РФ на території України, президент Росії Володимир Путін підписав 2 квітня.

